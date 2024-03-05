ВС Польши и стран НАТО переправляются через Вислу на учениях Steadfast Defender
- РИА Новости
По словам представителя Объединённого командования видов вооружённых сил республики полковника Марека Павляка, переправа с левого на правый берег Вислы из населённого пункта Опалене в Корженеве началась в понедельник, 4 марта.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PAP, за три дня реку должны пересечь более 3,5 тыс. военнослужащих, а также 1 тыс. единиц техники.
О начале военных учений Dragon-24 в рамках Steadfast Defender 2024 в конце февраля объявил президент Польши Анджей Дуда. Участие в манёврах принимают 20 тыс. военнослужащих. Оперативное командование ВС Польши анонсировало форсирование реки Вислы.