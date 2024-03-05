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ВС Польши и стран НАТО переправляются через Вислу на учениях Steadfast Defender

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Вооружённые силы Польши и других государств — членов НАТО 4 марта приступили к переправе через реку Вислу. Манёвр проводится в рамках учений альянса Steadfast Defender 2024.
ВС Польши и стран НАТО переправляются через Вислу на учениях Steadfast Defender
  • РИА Новости

По словам представителя Объединённого командования видов вооружённых сил республики полковника Марека Павляка, переправа с левого на правый берег Вислы из населённого пункта Опалене в Корженеве началась в понедельник, 4 марта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PAP, за три дня реку должны пересечь более 3,5 тыс. военнослужащих, а также 1 тыс. единиц техники.

О начале военных учений Dragon-24 в рамках Steadfast Defender 2024 в конце февраля объявил президент Польши Анджей Дуда. Участие в манёврах принимают 20 тыс. военнослужащих. Оперативное командование ВС Польши анонсировало форсирование реки Вислы.

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