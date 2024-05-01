Ряд компаний не хотят заключать с Пентагоном контракты по оружию для Киева
Об этом сказано в отчёте Контрольно-финансовое управления Конгресса GAO (Government Accountability Office).
Как сказано в тексте документа, американские военные структуры заключили или планируют заключить многолетние контракты на закупки, чтобы помочь заменить пять видов вооружений, предоставленных украинской стороне.
При этом должностные лица Минобороны и представители подрядчиков заявили GAO, что они сталкиваются с трудностями при реализации этих полномочий.
Отмечается, что ряд поставщиков не хотят заключать долгосрочные соглашения, в которых заложены конкретные цены на несколько лет вперёд.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что киевские власти уже получают вооружения, о которых Соединённые Штаты ранее объявили в рамках возобновлённой программы военной помощи.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что доверие Украины к союзникам пошатнулось.