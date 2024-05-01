Ряд компаний не хотят заключать с Пентагоном контракты по оружию для Киева

Некоторые поставщики не хотят заключать с Пентагоном долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение поставляемых из запасов вооружений Киеву.

Об этом сказано в отчёте Контрольно-финансовое управления Конгресса GAO (Government Accountability Office).

Как сказано в тексте документа, американские военные структуры заключили или планируют заключить многолетние контракты на закупки, чтобы помочь заменить пять видов вооружений, предоставленных украинской стороне.

При этом должностные лица Минобороны и представители подрядчиков заявили GAO, что они сталкиваются с трудностями при реализации этих полномочий.

Отмечается, что ряд поставщиков не хотят заключать долгосрочные соглашения, в которых заложены конкретные цены на несколько лет вперёд.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что киевские власти уже получают вооружения, о которых Соединённые Штаты ранее объявили в рамках возобновлённой программы военной помощи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что доверие Украины к союзникам пошатнулось.