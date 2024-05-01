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Захарова: редкостные мрази в Польше готовы воевать до последнего украинца

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление вице-премьера и министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что ЕС планирует принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста.

По её словам, между Киевом и Брюсселем переговоры на эту тему уже идут.

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь Киеву вернуть на Украину мужчин призывного возраста, покинувших её после начала СВО.

Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас сообщил, что Литве нужно подумать над тем, как помочь Украине вернуть покинувших страну мужчин призывного возраста.

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