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Абитуриенты в России смогут подать заявку на целевое обучение только в один вуз

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Абитуриенты, которые поступают на программы бакалавриата и специалитета по квоте целевого приёма, смогут подать заявление только в один вуз на одну образовательную программу.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что законом вводится норма, которая обязывает заказчиков целевого обучения размещать предложения о заключении договоров на единой цифровой платформе «Работа в России».

Поступающие смогут найти там данные о мерах поддержки во время обучения, о соцгарантиях, выплатах при осуществлении трудовой деятельности и о будущем работодателе.

Ранее абитуриенты могли подавать пять таких заявлений. 

27 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в России вырастет лимит переводов между счетами и успешность целевого обучения.

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