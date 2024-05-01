Абитуриенты в России смогут подать заявку на целевое обучение только в один вуз

Абитуриенты, которые поступают на программы бакалавриата и специалитета по квоте целевого приёма, смогут подать заявление только в один вуз на одну образовательную программу.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что законом вводится норма, которая обязывает заказчиков целевого обучения размещать предложения о заключении договоров на единой цифровой платформе «Работа в России».

Поступающие смогут найти там данные о мерах поддержки во время обучения, о соцгарантиях, выплатах при осуществлении трудовой деятельности и о будущем работодателе.

Ранее абитуриенты могли подавать пять таких заявлений.

27 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в России вырастет лимит переводов между счетами и успешность целевого обучения.