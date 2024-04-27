В России вырастет лимит переводов между счетами и успешность целевого обучения
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В их числе — увеличение лимита переводов между собственными счетами без комиссии. По словам Володина, инициатива направлена на защиту прав вкладчиков.
«Важно, чтобы у людей была возможность переводить свои собственные средства между разными кредитными организациями без финансовых потерь», — заявил Володин.
Кроме того, спикер Госдумы отметил рост эффективности целевого обучения.
«Будущий специалист должен понимать, что ему гарантированы место работы, достойная заработная плата и другие социальные гарантии. Это поможет решить проблему острой нехватки кадров в наиболее важных отраслях», — пояснил он.
В числе других изменений — увеличение финобеспечения ответственности туроператоров, упрощение порядка передачи госимущества резидентам ТОР, дополнительная защита прав должников по ЖКХ и прочее.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае приняли закон о поддержке многодетных семей.