В России вырастет лимит переводов между счетами и успешность целевого обучения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в стране в мае.

В их числе — увеличение лимита переводов между собственными счетами без комиссии. По словам Володина, инициатива направлена на защиту прав вкладчиков.

«Важно, чтобы у людей была возможность переводить свои собственные средства между разными кредитными организациями без финансовых потерь», — заявил Володин.

Кроме того, спикер Госдумы отметил рост эффективности целевого обучения.

«Будущий специалист должен понимать, что ему гарантированы место работы, достойная заработная плата и другие социальные гарантии. Это поможет решить проблему острой нехватки кадров в наиболее важных отраслях», — пояснил он.

В числе других изменений — увеличение финобеспечения ответственности туроператоров, упрощение порядка передачи госимущества резидентам ТОР, дополнительная защита прав должников по ЖКХ и прочее.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае приняли закон о поддержке многодетных семей.