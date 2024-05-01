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Шойгу призвал повысить объёмы поставок вооружения и техники в армию

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу указал на необходимость увеличить объёмы поставок вооружения и техники, в первую очередь средств поражения для поддержания темпов наступления в зоне СВО.
Шойгу призвал повысить объёмы поставок вооружения и техники в армию
  • РИА Новости

«Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава... необходимо повышать объёмы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь, средств поражения», — сказал он.

Ранее в России разработали передвижную РЭБ-систему «Абзац» с возможностями искусственного интеллекта.

Также сообщалось, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех», передал Минобороны России первую в 2024 году партию истребителей Су-35С.

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