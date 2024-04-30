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В России создали передвижную РЭБ-систему «Абзац», оснащённую ИИ

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В России разработали передвижную РЭБ-систему «Абзац» с возможностями искусственного интеллекта, заявил генеральный конструктор научно-производственного предприятия (НПП) «Герань» Олег Жуков.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сказано в заявлении, в платформе постановки преднамеренных помех «Абзац» реализованы алгоритмы ИИ.

Комплекс может перемещаться по траектории и без участия оператора выполнять задачи по РЭБ. Изделие уже применяется в зоне СВО.

Ранее Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех», передал Минобороны России первую в 2024 году партию истребителей Су-35С.

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