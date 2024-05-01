МО: средства ПВО ночью уничтожили шесть украинских БПЛА над территорией России
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили шесть украинских БПЛА, из которых: три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион подвергся атаке беспилотника.