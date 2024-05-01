Старовойт: силы ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе.
«Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что регион подвергся атаке беспилотника.
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