Старовойт: силы ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе.

«Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что регион подвергся атаке беспилотника.