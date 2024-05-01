Глава ВОЗ Гебрейесус: вторжение Израиля в Рафах станет гуманитарной катастрофой
Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Полномасштабное вторжение в Рафах станет гуманитарной катастрофой», — написал Гебрейесус.
Он также призывал Израиль не предпринимать таких действий.
Глава ВОЗ призвал все стороны палестино-израильского конфликта добиваться прекращения огня и мира.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что израильская военная операция в Рафахе, если она в итоге будет проведена, приведёт к катастрофическим последствиям.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при этом сообщал о намерении израильских военных провести операцию в городе Рафах.