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Глава ВОЗ Гебрейесус: вторжение Израиля в Рафах станет гуманитарной катастрофой

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Вторжение армии Израиля в Рафах на юге сектора Газа станет гуманитарной катастрофой, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Полномасштабное вторжение в Рафах станет гуманитарной катастрофой», — написал Гебрейесус.

Он также призывал Израиль не предпринимать таких действий.

Глава ВОЗ призвал все стороны палестино-израильского конфликта добиваться прекращения огня и мира.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что израильская военная операция в Рафахе, если она в итоге будет проведена, приведёт к катастрофическим последствиям.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при этом сообщал о намерении израильских военных провести операцию в городе Рафах.

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