Нетаньяху заявил о решимости Израиля в вопросе проведения операции в Рафахе
- РИА Новости
Как он сказал в специальном видеообращении, он встретился с представителями семей погибших и взятых в заложники и заявил им о намерении выполнить все военные задачи.
«Мы войдём в Рафах, потому что у нас нет другого выбора. Мы уничтожим оставшиеся там батальоны ХАМАС и достигнем всех целей войны, включая возвращение всех наших похищенных», — цитирует его РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили усилия по прекращению огня в секторе Газа.