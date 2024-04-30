Нетаньяху заявил о решимости Израиля в вопросе проведения операции в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о намерении израильских военных провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как он сказал в специальном видеообращении, он встретился с представителями семей погибших и взятых в заложники и заявил им о намерении выполнить все военные задачи.

«Мы войдём в Рафах, потому что у нас нет другого выбора. Мы уничтожим оставшиеся там батальоны ХАМАС и достигнем всех целей войны, включая возвращение всех наших похищенных», — цитирует его РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили усилия по прекращению огня в секторе Газа.