Блинкен обсудил с главой Минобороны Израиля усилия по прекращению огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили усилия по прекращению огня в секторе Газа.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Госдепа.

«Госсекретарь и министр обсудили усилия по обеспечению безопасности Израиля и переговоры по достижению освобождения заложников, прекращения огня и увеличению потока критически важной гуманитарной помощи гражданскому населению Газы», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении по случаю начинающегося Песаха анонсировал усиление давления на ХАМАС с израильской стороны.