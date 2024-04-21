Нетаньяху анонсировал усиление давления на ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении по случаю начинающегося Песаха анонсировал усиление давления на ХАМАС с израильской стороны.

«В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы», — цитирует его РИА Новости.

Также Нетаньяху заявил о намерении «бороться изо всех сил» с возможным введением санкций со стороны США против одного из батальонов израильской армии.

Ранее бывший сенатор США Ричард Блэк в беседе с RT заявил, что нынешние израильские власти делают всё для того, чтобы привлечь Соединённые Штаты к боевым действиям на своей стороне.