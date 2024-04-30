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Генсек ООН заявил о возможных катастрофических последствиях операции в Рафахе

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что израильская военная операция в Рафахе, если она в итоге будет проведена, приведёт к катастрофическим последствиям.
Генсек ООН заявил о возможных катастрофических последствиях операции в Рафахе
  • РИА Новости

«Военное нападение на Рафах будет невыносимой эскалацией, приведёт к убийству тысяч гражданских и вынудит бежать [из Рафаха] сотни тысяч человек. Его влияние на палестинцев в Газе будет разрушительным», — цитирует его ТАСС.

По его словам, операция повлечёт за собой серьёзные последствия как на Западном берегу реки Иордан, так и в регионе.

«Я призываю всех, у кого есть влияние на Израиль, сделать всё возможное, чтобы это предотвратить», — отметил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о намерении израильских военных провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

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