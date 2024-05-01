Россиянам посоветовали красить яйца к Пасхе с помощью приправ и ягод

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), кандидат технических наук Дмитрий Быстров посоветовал в беседе с RT использовать для окрашивания яиц к Пасхе природные красители.

«5 мая православные христиане будут отмечать один из главных праздников — Пасху. Традиционно к этому дню принято окрашивать яйца — символ Гроба Господня, в котором скрыта вечная жизнь. Кто-то ограничивается для этих целей луковой шелухой, кто-то приобретает специальные красители, наклейки или расписывает яйца вручную. Важно понимать, что не все способы безопасны для здоровья», — предупредил он.

Эксперт порекомендовал обратить внимание на природные красители ─ овощи, фрукты, ягоды, зелень и приправы, обладающие необходимым пигментом.

«Насыщенный и красивый цвет яйцам придаст луковая шелуха, краснокочанная капуста, свёкла, кофе, шпинат, куркума, паприка, черника и клюква. Также безопасно использовать специальные пищевые красители. Обратите внимание: для придания цвета яйцам можно использовать только продукты с добавками Е122, Е163, Е110, Е142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131», — добавил специалист.

Он предупредил, что непищевые красители и краски использовать не стоит, поскольку это может привести к отравлению.

«Кроме того, не приобретайте красители, созданные кустарным способом, — такие часто продаются на рынках без фабричной упаковки. Небезопасен и способ окрашивания путём кипячения с линяющими нитями или тканью: их цвет обусловлен промышленным красителем, а не пищевым», — заключил Быстров.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали RT, как правильно выбрать клубнику.