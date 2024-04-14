В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать клубнику

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали RT, как правильно выбрать клубнику.

«Убедитесь, что ягоды сухие и не имеют признаков гниения. Обращайте внимание на цвет: он должен быть однородным и насыщенным. Листики — «чашечки», обрамляющие ягоду, — зелёные, без признаков увядания. Поверхность ягод должна быть эластичной, блестящей и гладкой, без видимых вмятин и повреждений», — объяснили в ведомстве.

Кроме того, спелые плоды издают насыщенный ягодный запах, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелёными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить», — предупредили в пресс-службе.

Как добавили специалисты, после покупки клубники важно тщательно промыть ягоды.

«Плоды спелой клубники в подавляющем большинстве случаев бывают загрязнены землёй, с большой долей вероятности содержащей яйца гельминтов. Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению такими инвазиями, как аскаридоз, трихоцефалёз, токсокароз, стронгилоидоз», — объяснили эксперты.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали, что употребление ягод натощак не рекомендуется, так как может оказать раздражающее воздействие на желудок.

В свою очередь, врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Ольга Евлашева в беседе с RT подчеркнула, что клубника богата полезными для организма веществами.

«Например, она содержит полифенолы — природные антиоксиданты, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Всего одна порция — около восьми ягод — содержит больше витамина С, чем апельсин. Этот витамин оказывает благотворное влияние на здоровье кожи, связок и суставов. Употребление клубники способствует нормальному пищеварению, так как она содержит большое количество клетчатки — пищевых волокон. Также в этой ягоде содержатся кальций и магний, что способствует укреплению костной ткани», — добавила она.

Помимо этого, она заявила, что ягоды являются одним из лучших источников витаминов, минералов и питательных веществ.

«Они содержат калий, магний, витамины С и К, клетчатку, а также пребиотики, которые способствуют здоровью кишечника. К таким ягодам относится малина — она, как и клубника, является источником витамина С и клетчатки, кроме того, в ней присутствуют так называемые эллаготанины — антиоксиданты, которые защищают организм от окислительных процессов, приводящих, например, к онкологическим заболеваниям», — рассказала врач.

Также к полезным ягодам относится черника — она содержит антоцианы и витамин К, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, заключила собеседница RT.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал в беседе с RT, как правильно питаться в период интенсивной работы.