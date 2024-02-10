Учёный Куликов посоветовал в период интенсивной работы есть сухофрукты и пастилу

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал в беседе с RT, как правильно питаться в период интенсивной работы.

«Многие полагают: чтобы хорошо взбодриться, усилить мозговую деятельность и сосредоточенность, достаточно выпить чашку крепкого кофе, чая или энергетик, но у кофеина есть немало побочных эффектов. Продукты питания, которые помогают повысить внимание и заставляют мозг лучше работать, должны содержать глюкозу, жирные кислоты, аминокислоты и антиоксиданты. Они активизируют химические вещества в мозге, повышающие его энергию», — объяснил собеседник RT.

Он напомнил, что сахар — основное «топливо» мозга.

«Без него он не сможет выполнять свои функции (обучение, мышление, обработка нейронов, память). Омега-3 — жирные кислоты, необходимые для нормальной работы мозга и развития памяти», — добавил специалист.

По его словам, свободные радикалы повреждают нервные клетки, поэтому мозгу необходимы антиоксиданты.

«Они отлично подходят для поддержания познавательной способности в зрелом возрасте. Антиоксиданты в большом количестве содержат некоторые овощи, ягоды и фрукты — клюква, черноплодная рябина, капуста, шпинат, черника, тёмная слива, виноград. Если необходимо максимально сосредоточиться и усилить внимание (к примеру, во время подготовки к отчёту или презентации), то в меню полезно включить продукты питания со сбалансированным составом для силы и энергии мозга», — пояснил эксперт.

В рационе должны быть морская рыба и стручковая фасоль, так как в них содержится цинк, способствующий улучшению памяти, отметил Куликов.

«Богатые железом сухофрукты, зелёные овощи и обезжиренное мясо повысят концентрацию внимания. Витамин С, содержащийся в цитрусовых, белокочанной капусте и томатах, поможет побороть стресс. Кальций, которым богаты молочные продукты, обеспечит нормальное функционирование нервной системы. Но мы должны помнить, чем меньше продукт подвергается тепловой обработке, тем больше в нём витаминов и полезных нутриентов», — рассказал эксперт.

В качестве полезных перекусов отлично себя зарекомендовали фруктовые батончики (но не зерновые, особенно с воздушным рисом), орешки и сухофрукты, объяснил он.

«Есть лучше преимущественно натуральные сладости — сухофрукты, мармелад, пастилу, чурчхелу, мёд и продукты на его основе», — заключил Куликов.

Ранее, как стало известно RT, специалисты Российского биотехнологического университета разработали новый вид злакового батончика на основе риса, обработанного горячим паром под высоким давлением, сиропа цикория, семян кунжута и сублимированной малины.