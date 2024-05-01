Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила до 100 военнослужащих ВС Украины.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Как передаёт ТАСС, по его словам, за сутки российские военные уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ, две буксируемые гаубицы М777 производства США, два автомобиля и четыре пункта боепитания.

Гордеев добавил, что российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Старомайорского и Водяного в Донецкой Народной Республике.

В Министерстве обороны России также заявили, что снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти украинских военнослужащих у Часова Яра в ДНР.