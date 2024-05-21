Власти Финляндии обсудят законопроект, позволяющий открыть границу с Россией

Правительство Финляндии направило в парламент законопроект, позволяющий открыть погранпункты с Россией.

«Правительство 21 мая представило в парламент проект закона о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», — сообщает МВД Финляндии.

Премьер Финляндии Петтери Орпо ранее заявил, что страна может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.

19 апреля Александровское общество заявило в своём Telegram-канале, что Орпо во время посещения границы с Россией вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен отказался общаться с русскоязычными жителями на тему открытия границы.