В Финляндии заявили о вероятности частичного открытия границы с Россией
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу», — заявил он в интервью Yle Radio Suomi.
Орпо добавил, что можно начать с одного погранпункта и если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, появится возможность открыть и другие.
Речь идёт о законопроекте, который предполагает ограничение приёма просителей убежища, пребывающих со стороны российской границы.
Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен допустил открытие границы с Россией в случае принятия закона о беженцах.
19 апреля «Александровское общество» заявило в своём Telegram, что Орпо во время посещения границы с Россией вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен отказался общаться с русскоязычными жителями на тему открытия границы.