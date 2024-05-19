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В Финляндии заявили о вероятности частичного открытия границы с Россией

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Премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил, что страна может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.
В Финляндии заявили о вероятности частичного открытия границы с Россией
  • AFP
  • © Vesa Moilanen / Lehtikuva

Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу», — заявил он в интервью Yle Radio Suomi.

Орпо добавил, что можно начать с одного погранпункта и если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, появится возможность открыть и другие.

Речь идёт о законопроекте, который предполагает ограничение приёма просителей убежища, пребывающих со стороны российской границы.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен допустил открытие границы с Россией в случае принятия закона о беженцах.

19 апреля «Александровское общество» заявило в своём Telegram, что Орпо во время посещения границы с Россией вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен отказался общаться с русскоязычными жителями на тему открытия границы.

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