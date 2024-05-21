«Показательная акция»: почему Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу подать апелляцию на решение об экстрадиции в США

Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. Британское правосудие признало неудовлетворительными гарантии американской стороны по его делу. Ранее в США пообещали, что Ассанжу не будет грозить смертная казнь. В Америке его ждёт до 175 лет заключения по делу о шпионаже. Эксперты отмечают, что решение об апелляции только затягивает процесс, поскольку Ассанж продолжает сидеть в британской тюрьме, а суд таким образом пытается продемонстрировать свою независимость.

Высокий суд Лондона постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может подать апелляцию на решение об экстрадиции в США. Суд посчитал, что гарантии Минюста США по статусу Ассанжа в случае его выдачи американской стороне являются неудовлетворительными.

Речь идёт о заверениях Вашингтона, что, будучи переданным американскому правосудию, Джулиан Ассанж сможет пользоваться правами, которые гарантирует Первая поправка к Конституции Соединённых Штатов о свободе слова и печати.

Кроме того, в США ранее пообещали, что для основателя WikiLeaks не будет запрашиваться смертная казнь и его не поместят в тюрьму максимально строгого режима ADX в Колорадо.

Защита Ассанжа утверждает, что эти гарантии не будут обязывающими для американского суда.

«На наш взгляд, это откровенно несерьёзные гарантии», — заявил судьям адвокат Эдвард Фицджеральд.

Высокий суд Лондона также постановил, что апелляция Ассанжа должна распространяться на все 18 пунктов обвинения, а не только на три согласно доводам Минюста США.

Джулиан Ассанж не был на заседании суда по состоянию здоровья, сообщили его адвокаты. Присутствовавшая там жена журналиста Стелла подчеркнула, что затянувшийся процесс давно пора прекратить.

«Наша семья вздохнула с облегчением, но как долго это может продолжаться? — сказала она после заседания. — США должны трезво оценить ситуацию и немедленно закрыть дело. Сейчас самый подходящий для этого момент».

Стелла добавила, что старшему сыну Ассанжа уже исполнилось семь лет — и всё это время они виделись только в зале для свиданий тюрьмы Белмарш.

«По мере продолжения дела всем становится всё более и более очевидно, что Джулиан находится в тюрьме за то, что он делал качественную журналистскую работу, вскрывал коррупцию, обличал нарушения, творимые против ни в чём не повинных людей в рамках неправомерных войн, которые остаются безнаказанными», — сказала Стелла.

Бесконечный суд

Напомним, рассмотрение запроса Минюста США на экстрадицию Ассанжа продолжается с 2020 года в британских судах различных инстанций. Слушания в Высоком суде Лондона — заключительный этап рассмотрения дела, на котором основатель WikiLeaks в последний раз может попытаться избежать экстрадиции в Соединённые Штаты.

В США Джулиана Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации на портале WikiLeaks служебных документов Пентагона о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010—2011 годах. В совокупности по 18 пунктам обвинительного заключения ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Сторонники Ассанжа у Высокого суда Лондона

Legion-Media

© ZUMA Press, Inc.

Судебное преследование Ассанжа началось в 2010 году. Опасаясь, что Великобритания выдаст его Швеции, а оттуда он будет экстрадирован в США, основатель WikiLeaks в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился до 2019 года.

За время изоляции Ассанжа в дипмиссии портал WikiLeaks публиковал множество разных материалов: секретные документы, касающиеся тюрьмы Гуантанамо, данные Агентства национальной безопасности США и сведения о секретной киберпрограмме ЦРУ под названием Vault 7.

Однако в 2019 году он был лишён эквадорского гражданства и права на политическое убежище президентом Ленином Морено, после чего его арестовала британская полиция.

С тех пор Ассанж находится в тюрьме максимально строгого режима Белмарш. С 2020 года суды местной инстанции и британская юстиция несколько раз одобряли экстрадицию, однако впоследствии Высокий суд Лондона отменил эти решения.

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В августе 2023 года посол США в Канберре Кэролайн Кеннеди заявила, что Ассанж сможет вернуться на родину, в Австралию, если признает свою вину в рамках потенциальной сделки с американским правосудием. При этом она уточнила, что заключение такого соглашения в конечном счёте зависит не от дипломатов, а от позиции Минюста США.

Каких-либо новостей о возможной сделке с правосудием не появлялось до марта этого года. Тогда газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что между адвокатами Ассанжа и Минюстом США идут переговоры по сделке, которая будет включать в себя признание основателем WikiLeaks вины по смягчённому обвинению.

По данным газеты, в случае достижения соглашения экстрадиция в США снималась с повестки дня, а приговор американского суда учитывал бы отбытое Ассанжем заключение в тюрьме Белмарш.

С тех пор до нынешнего заседания Высокого суда Лондона о достижении какого-либо соглашения в рамках этих переговоров не сообщалось.

«Затягивает процесс»

Британское правосудие продолжает одобрять апелляции Джулиана Ассанжа на экстрадицию и заново их рассматривает, так как это положительно сказывается на его репутации в то время, как фактическое положение основателя WikiLeaks не меняется и он остаётся в заключении, пояснил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Это решение никого ни к чему не обязывает. Британский суд демонстрирует справедливость и приверженность нормам юстиции, принимая решения в соответствии не с политической конъюнктурой, а с духом и буквой закона. На самом же деле это решение ничего не меняет и снова затягивает процесс, а Джулиан Ассанж продолжает сидеть в тюрьме», — сказал эксперт.

Джулиан Ассанж

Legion-Media

© Imago

Гарантии, предоставленные Минюстом США, не имеют никакого значения, так как Ассанж с 2019 года уже отбывает заключение в тюрьме максимально строгого режима, что и так ожидало бы его в Америке в случае экстрадиции, подчеркнул Владимир Брутер.

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«Зачем вообще в такой ситуации нужна какая-либо экстрадиция? Ассанж уже никуда не убежит. Его здоровье уже сломлено заключением в Великобритании, независимо от того, какое решение примет суд. Поэтому очередное решение об апелляции ничего не значит. В Вашингтоне это понимают, поэтому сильно не давят на Лондон и британские суды, которые поднимают себе реноме, одобряя его апелляции», — констатировал политолог.

Схожую точку зрения в разговоре с RT выразил и депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

«Высокий суд Лондона ничего не теряет, принимая решения в пользу Ассанжа, а только укрепляет свою репутацию. Публичный отказ Минюсту США в выдаче политического преступника — это показательная акция, которая создаёт впечатление, что этот суд является независимым. Однако судьба Ассанжа уже предрешена. Просто сейчас идёт показательная игра в то, что это был продолжительный и якобы сложный процесс», — подчеркнул он.

Само обвинение Минюста США в шпионаже в адрес Ассанжа является абсурдным, так как за передачу секретных документов Пентагона уже был осуждён и помилован Брэдли Мэннинг, напомнил Олег Матвейчев.

«Ассанж никаким шпионажем не занимался, он выполнял журналистский долг. Он опубликовал переданные ему документы на своём сайте, никакого отношения к шпионажу это не имеет. Он не был допущен к этим документам, с ними не работал и не действовал в интересах каких-либо разведок. Он не должен преследоваться вообще. То, что ему обещают не применять смертную казнь, — вопиющий цинизм», — прокомментировал ситуацию депутат.

Американцы просто хотят, чтобы он скоропостижно скончался во время отсидки в США, считает Матвейчев.

«Но нынешнее положение тоже устраивает Вашингтон, так как здоровье Ассанжа в британской тюрьме не улучшается. Эти апелляции и гарантии ничего не значат. Если бы суд Великобритании хотел принять действительно значимое решение в пользу Ассанжа, он бы мог просто закрыть дело и отпустить его», — заключил собеседник RT.