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Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США

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Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США.
Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Nicholls

Как сообщает Sky News, Ассанжу «будет позволено подать апелляцию против его экстрадиции в США».

Эдвард Фицджеральд, представляющий Ассанжа, раскритиковал заверения администрации США на слушаниях. Он подчеркнул, что, если учитывать принцип разделения властей, то американский суд в праве применять законы США, «что бы ни говорила или делала исполнительная власть».

Стелла Ассанж, жена Джулиана Ассанжа, призвала президента США Джо Байдена снять обвинения с мужа.

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