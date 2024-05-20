Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США
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Как сообщает Sky News, Ассанжу «будет позволено подать апелляцию против его экстрадиции в США».
Эдвард Фицджеральд, представляющий Ассанжа, раскритиковал заверения администрации США на слушаниях. Он подчеркнул, что, если учитывать принцип разделения властей, то американский суд в праве применять законы США, «что бы ни говорила или делала исполнительная власть».
Стелла Ассанж, жена Джулиана Ассанжа, призвала президента США Джо Байдена снять обвинения с мужа.