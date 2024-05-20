Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США

Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США.

Как сообщает Sky News, Ассанжу «будет позволено подать апелляцию против его экстрадиции в США».

Эдвард Фицджеральд, представляющий Ассанжа, раскритиковал заверения администрации США на слушаниях. Он подчеркнул, что, если учитывать принцип разделения властей, то американский суд в праве применять законы США, «что бы ни говорила или делала исполнительная власть».

Стелла Ассанж, жена Джулиана Ассанжа, призвала президента США Джо Байдена снять обвинения с мужа.