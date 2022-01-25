Право на апелляцию: почему Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить экстрадицию в США

Высокий суд Лондона разрешил адвокатам Джулиана Ассанжа обжаловать в Верховном суде Великобритании вердикт, позволяющий экстрадицию основателя WikiLeaks в США. В декабре 2021 года этот же суд удовлетворил апелляцию Вашингтона на предыдущее решение, запрещающее выдачу австралийского журналиста, после того как Минюст США предоставил британской стороне ряд гарантий по условиям содержания Ассанжа. Эксперты отмечают, что британское правосудие пытается лавировать между общественным мнением и требованием США выдать основателя WikiLeaks.

Высокий суд Лондона предоставил основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность подать апелляцию в Верховный суд Великобритании на вынесенное ранее решение по его экстрадиции в США.

Главный судья Англии и Уэльса лорд Барнетт и судья апелляционного суда Тимоти Холройд согласились передать дело в Верховный суд на основании одного из пунктов прошения, поданного стороной защиты.

В их решении отмечается, что власти США только в последний момент предоставили гарантии по условиям содержания Ассанжа, на основании которых он мог быть выдан в Америку.

Теперь у адвокатов Ассанжа будет 14 дней, чтобы направить в Верховный суд прошение об обжаловании ранее вынесенного решения Апелляционного суда Англии и Уэльса.

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При этом британские СМИ отмечают, что Высокий суд лишь предоставил возможность подачи апелляции, что не гарантирует того, что Верховный суд заслушает её. Кроме того, на время рассмотрения прошения об апелляции Ассанж продолжит содержаться в тюрьме строгого режима Белмарш.

Несмотря на это, невеста Ассанжа адвокат Стелла Моррис назвала решение суда победой для стороны защиты.

«Теперь Верховный суд должен решить, будет ли он рассматривать апелляцию. Но можете не сомневаться: сегодня в суде мы одержали победу... Но при каждой нашей победе давайте не будем забывать, что, пока это дело не прекращено, пока Джулиан не освобождён, он продолжает страдать. В тюрьме Белмарш он провёл почти три года, он очень сильно страдает. Джулиан должен быть освобождён. Мы надеемся, что это скоро закончится», — заявила Моррис.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон в комментарии RT отметил, что рассмотрение апелляции может затянуться ещё на несколько месяцев.

«В тюрьме Белмарш его продержали уже более тысячи дней. Это просто немыслимо. Ему предстоит провести там как минимум ещё несколько месяцев. Прежде чем в Верховном суде решат, рассмотреть это дело или нет, могут пройти месяцы. Опять же, одержана лишь частичная победа, но это ещё далеко не конец», — отметил Храфнссон.

Гарантии и апелляции

Напомним, в начале января 2021 года Вестминстерский магистратский суд первоначально отказал США в выдаче Ассанжа из-за его подавленного психологического состояния. Таким образом, суд принял сторону защиты, которая выражала опасения по поводу того, что журналист может совершить суицид, а американские власти не способны предоставить гарантии его безопасности.

В ответ Минюст США, добивающийся выдачи основателя WikiLeaks, в октябре предоставил Высокому суду пакет гарантий, который якобы должен был ответить на обеспокоенность, выраженную в решении Вестминстерского суда.

Митинг в защиту Джулиана Ассанжа

© AP Photo/David Cliff

США, в частности, гарантировали, что Ассанжа якобы не будут помещать в тюрьму максимально строгого режима (ADX) Флоренс в штате Колорадо. Кроме того, американская сторона обещала, что в случае обвинительного приговора Ассанж может быть репатриирован на родину, в Австралию, и отбыть свой срок там.

После предоставления этих гарантий, в декабре 2021 года, Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию Минюста США на отказ в экстрадиции Ассанжа.

Кристинн Храфнссон в комментарии RT назвал эту ситуацию абсурдной.

«То, что уже после поражения США в нижестоящем суде от них были приняты так называемые — абсурдные по своей сути — гарантии... всё это в целом абсурдно. Абсурдно и то, что в ходе апелляционного процесса им позволяют как-то корректировать свою позицию. У них были все возможности представить всё это в суде магистратов, чего они не сделали. И только лишь после своего поражения они выступили с так называемыми гарантиями, которые, по мнению Amnesty International и других организаций, являются совершенно недостаточными и вообще ничего не стоят», — подчеркнул Храфнссон.

Декада преследования

Напомним, Вашингтон начал преследование Ассанжа в 2010 году, когда на портале WikiLeaks были опубликованы сотни тысяч документов, касающихся действий армии США на Ближнем Востоке.

Тогда Ассанж находился в Швеции, ожидая получения разрешения на работу, однако покинул скандинавскую страну из-за отказа и выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

В 2012 году журналист проживал в Великобритании. Опасаясь, что британские власти выдадут его Швеции, откуда он будет экстрадирован в США, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил политического убежища. В здании дипмиссии он провёл семь лет.

Джулиан Ассанж выступает в посольстве Эквадора

globallookpress.com

© Thomas Campean/ZUMAPRESS.com

Несмотря на изоляцию Ассанжа, портал WikiLeaks продолжил публикацию секретных материалов американских спецслужб. В апреле 2019 года занимавший тогда пост президента Эквадора Ленин Морено заявил, что отказывает журналисту в предоставлении политического убежища и лишает его эквадорского гражданства.

Британские полицейские были допущены на территорию дипмиссии и арестовали основателя WikiLeaks за неявку в суд в 2012 году на слушания по обвинению, предъявленному шведской прокуратурой.

Если Ассанж будет выдан США и признан виновным, ему может грозить тюремное заключение общим сроком до 175 лет по 18 статьям выдвинутых против него обвинений.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что сейчас британское правосудие пытается продемонстрировать свою гуманность и беспристрастность, однако впоследствии всё равно выдаст Ассанжа США.

«Это всё делается, чтобы суд выглядел легитимным в глазах международного сообщества. Все прекрасно понимают, что США преследуют Ассанжа по политическим мотивам. Он нанёс огромный ущерб имиджу США. До Ассанжа многие воспринимали Штаты как сияющий град на холме, который несёт демократию, а Ассанж показал изнанку этой «демократии», продемонстрировал всему миру, как допрашивали в Гуантанамо, как убивали людей в Афганистане, как могли расстрелять по ошибке целые семьи», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков отметил, что гарантиям американской стороны в этом деле доверять нельзя.

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«Американцы могут с ним сделать всё что угодно, какие бы гарантии они ни давали. Вполне можно ожидать, что по прибытии в США он при загадочных обстоятельствах скончается в тюрьме. Остаётся только надеяться, что Верховный суд Великобритании решит удовлетворить его апелляцию, чтобы не дать свершиться акту мести со стороны американского истеблишмента», — сказал эксперт.

При этом, судя по всему, британские суды разных инстанций пытаются переложить друг на друга ответственность за крайне непопулярное решение, которым станет возможная экстрадиция Ассанжа, добавил Дудаков.

«Речь идёт о том, чтобы сохранить репутацию. Само заключение Ассанжа в тюрьме Белмарш уже сильно ударяет по репутации страны. Если его экстрадируют в США, где он вдруг умрёт в тюрьме или случится ещё что-нибудь, это станет несмываемым пятном на репутации Великобритании. Поэтому сейчас британскому правосудию приходится лавировать между интересами США, общественным мнением и правозащитниками, которые выступают за прекращение преследования Ассанжа», — заключил политолог.