Нельзя помиловать: посол США в Австралии допустила передачу Джулиана Ассанжа на родину в случае признания им своей вины

Посол Соединённых Штатов в Австралии Кэролайн Кеннеди допустила, что потенциальная сделка с признанием вины может позволить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вернуться на родину. Кеннеди добавила, что заключение такого соглашения в конечном счёте зависит не от дипломатов, а от позиции Минюста США, однако решение «абсолютно возможно». Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что вопрос о дальнейшей судьбе Ассанжа очень чувствителен для Вашингтона. Политологи отмечают, что разговоры о вероятной выдаче Ассанжа происходят на фоне политического сближения США и Австралии, однако основатель WikiLeaks вряд ли вернётся на родину, так как он нанёс слишком серьёзный ущерб репутации и нацбезопасности США.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может вернуться на родину в Австралию, если признает свою вину в рамках потенциальной сделки с американским правосудием, заявила посол США в Канберре Кэролайн Кеннеди.

Она отметила, что у вопроса дальнейшей судьбы Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США, «есть решение». Однако дипломат подчеркнула, что любое возможное соглашение — «прерогатива Министерства юстиции» Соединённых Штатов.

«По сути, это не дипломатический вопрос, но найти решение я считаю абсолютно возможным», — отметила Кеннеди в беседе с австралийскими СМИ.

Бесконечный суд

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Канберре, заявил, что вопрос о дальнейшей судьбе основателя WikiLeaks является очень чувствительным для Вашингтона.

«Господину Ассанжу предъявлены обвинения в очень серьёзных преступных деяниях на территории Соединённых Штатов в связи с его предполагаемой ролью в одном из крупнейших нарушений сохранности секретной информации в истории нашей страны», — заявил Блинкен по итогам переговоров с руководством Австралии.

Энтони Блинкен в Австралии

AFP

© Pat Hoelscher

В свою очередь, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что его правительство продолжит добиваться освобождения основателя WikiLeaks.

«Мы остаёмся очень тверды в своём мнении и постоянны в наших заявлениях американскому правительству, мы продолжим добиваться его освобождения», — приводит ТАСС слова главы австралийского кабмина.

Заявление посла США о возможности выдачи Ассанжа на родину вызвало определённый оптимизм среди сторонников основателя WikiLeaks и ряда австралийских политиков.

Так, брат Ассанжа кинопродюсер Габриэль Шиптон считает, что таким образом Вашингтон ищет выход из ситуации, в которой все факты коррупции и преступлений американских властей снова будут оглашены в суде, которому будет предан Ассанж при экстрадиции в США.

«Это говорит о том, что они не хотят развития этой истории в американских судах, особенно во время электорального цикла. Поэтому руководство США на деле ищет возможность отстраниться от того, что представляет собой крайне, чрезвычайно спорное преследование, попирающее свободу СМИ», — подчеркнул Шиптон в разговоре со Sky News Australia.

По его словам, если Ассанж действительно будет выдан Канберре, он должен быть немедленно освобождён, так как уже провёл достаточное время в тюрьме.

А теневой министр Австралии по вопросам иммиграции Дэн Техан заявил, что Канберра будет приветствовать прекращение судебного преследования Ассанжа, однако окончательное решение по этому вопросу остаётся за Минюстом США.

«Важнее всего, я думаю, то, что мы должны считаться с их системой правосудия и процессами. Но в то же время, если бы получилось добиться завершения этого невероятно долгого дела, то мы все были бы только за», — сказал политик.

Напомним, что Вашингтон начал преследование Ассанжа в 2010 году, когда на портале WikiLeaks были опубликованы сотни тысяч документов, в том числе касающихся действий армии США на Ближнем Востоке и других спорных шагов Вашингтона, которые утаивались от общественности под предлогом охраны нацбезопасности.

В 2012 году журналист проживал в Великобритании. Опасаясь экстрадиции в США, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил политическое убежище. В 2019 году занимавший тогда пост президента Эквадора Ленин Морено заявил, что отказывает журналисту в предоставлении политического убежища и лишает его эквадорского гражданства.

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После семи лет изоляции в дипмиссии, основатель WikiLeaks был арестован и заключён в лондонскую тюрьму Белмарш.

Вашингтон уже более четырёх лет добивается экстрадиции Ассанжа в США, где ему будет грозить тюремное заключение общим сроком до 175 лет по 18 статьям выдвинутых против него обвинений.

В свою очередь, защита Ассанжа предпринимает попытки не допустить его выдачи американским властям. В 2022 году британский суд заблокировал экстрадицию Ассанжа, удовлетворив апелляцию его адвокатов. Однако впоследствии это решение было отменено, а занимавшая пост главы МВД Британии Прити Пател одобрила выдачу основателя WikiLeaks в США.

В июне этого года супруга Джулиана Ассанжа сообщила, что её муж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд.

«Удар по репутации»

Заявление американского дипломата о возможной сделке указывает, что в США начали осознавать репутационный вред от преследования Ассанжа, отметил в разговоре с RT политолог Малек Дудаков.

«Американцы довольно настойчиво пытаются добиться выдачи Ассанжа своему правосудию. Однако разговоры о сделке с правосудием свидетельствуют, что в США осознают репутационные потери, вызванные попытками отправить на пожизненное заключение человека, очевидно преследуемого по политическим мотивам и пострадавшего за раскрытие фактов военных преступлений», — пояснил эксперт.

Однако вариант сделки, при котором Ассанж будет возвращён на родину и после этого окажется на свободе, на сегодня не представляется реалистичным, добавил Дудаков.

«Идеальным сценарием будет признание Ассанжем вины и возвращение в Австралию, может быть, под домашний арест или режим ограничения свободы, но я не уверен, что это реалистично», — подчеркнул собеседник RT.

Джулиан Ассанж

AFP

© Daniel LEAL

Главная проблема реализации такого сценария — тот факт, что Канберра не является равным Вашингтону партнёром и не имеет на него рычагов давления, а может только просить США пойти ей навстречу, уточнил политолог.

«Между ними происходит определённое сближение, но Австралия не является игроком такого уровня, который может в чём-то торговаться с американцами. Канберра может озвучивать свои пожелания, но в итоге Вашингтон поступит, как считает нужным, учитывая, что теперь Австралия во многом зависит от США в военной сфере», — прокомментировал ситуацию Малек Дудаков.

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В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что основатель WikiLeaks рано или поздно будет выдан в США и проведёт остаток жизни в заключении.

«Ассанж никогда не будет возвращён в Австралию. Через какое-то время он будет экстрадирован в США. Это не произойдёт сразу, будет рассмотрена ещё одна апелляция, и на это время он будет оставаться в тюрьме Великобритании», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

США хотят показательно наказать Ассанжа, так как он нанёс ущерб их репутации и системе нацбезопасности, пояснил Брутер.

«Ассанжа не могут отпустить, его действия категорически неприемлемы с точки зрения политического истеблишмента США, и он должен быть показательно наказан. Если он выйдет на свободу и будет свободно общаться со СМИ и выступать на публике, это будет удар по репутации Вашингтона как мирового гегемона. Получается, что некое частное лицо может срывать покровы с тайных дел Вашингтона и ему за это ничего не будет. Для США очень важно, чтобы все подобные лица были наказаны жесточайшим образом. Похожая ситуация была со Сноуденом, только он скрылся за пределами досягаемости американского экстерриториального правосудия», — отметил политолог.

В Австралии против Ассанжа не было выдвинуто каких-либо обвинений, не открыто судебных дел, поэтому его передача Канберре будет фактически означать его освобождение, считает Брутер.