Глава МВД Британии приняла решение экстрадировать Ассанжа в США
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- © Alastair Grant
«Министр внутренних дел Великобритании одобрил экстрадицию издателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175-летний срок», — говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.
В компании сообщили, что решение МВД Британии об экстрадиции Ассанжа в США будет оспариваться.
20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение примет глава МВД Британии Прити Пател.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в письме Пател призвала Лондон не экстрадировать Ассанжа в США.
Как напомнили в МИД России, преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.