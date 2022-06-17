Глава МВД Британии приняла решение экстрадировать Ассанжа в США

Глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

«Министр внутренних дел Великобритании одобрил экстрадицию издателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175-летний срок», — говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

В компании сообщили, что решение МВД Британии об экстрадиции Ассанжа в США будет оспариваться.

20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение примет глава МВД Британии Прити Пател.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в письме Пател призвала Лондон не экстрадировать Ассанжа в США.

Как напомнили в МИД России, преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.