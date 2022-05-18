Комиссар Совета Европы по правам человека попросила МВД Британии не выдавать Ассанжа в США

Короткая ссылка
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в письме главе МВД Британии Прити Пател призвала Лондон не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
Комиссар Совета Европы по правам человека попросила МВД Британии не выдавать Ассанжа в США
  • Gettyimages.ru

«В опубликованном сегодня письме комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала министра внутренних дел Великобритании Прити Пател не экстрадировать Джулиана Ассанжа», — сообщила пресс-служба комиссара.

Миятович в своём послании подчеркнула, что обвинительное заключение США в отношении Ассанжа подняло вопросы о защите тех, «кто публикует секретную информацию в общественных интересах», в том числе если эта информация разоблачает нарушения прав человека.

Комиссар считает, что разрешение экстрадиции Ассанжа окажет «сдерживающее воздействие» на свободу СМИ и может в конечном итоге помешать средствам массовой информации выполнять свои задачи в демократических обществах.

20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение примет глава МВД Британии Прити Пател.

У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить главе МВД свои доводы не выдавать его в США.

Как напомнили в МИД России, преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить