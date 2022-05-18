Комиссар Совета Европы по правам человека попросила МВД Британии не выдавать Ассанжа в США

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в письме главе МВД Британии Прити Пател призвала Лондон не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

«В опубликованном сегодня письме комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала министра внутренних дел Великобритании Прити Пател не экстрадировать Джулиана Ассанжа», — сообщила пресс-служба комиссара.

Миятович в своём послании подчеркнула, что обвинительное заключение США в отношении Ассанжа подняло вопросы о защите тех, «кто публикует секретную информацию в общественных интересах», в том числе если эта информация разоблачает нарушения прав человека.

Комиссар считает, что разрешение экстрадиции Ассанжа окажет «сдерживающее воздействие» на свободу СМИ и может в конечном итоге помешать средствам массовой информации выполнять свои задачи в демократических обществах.

20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение примет глава МВД Британии Прити Пател.

У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить главе МВД свои доводы не выдавать его в США.

Как напомнили в МИД России, преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.