Посол США Кеннеди заявила, что Ассанж может вернуться на родину в случае признания вины

Сделка о признании вины может позволить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вернуться на родину, но финальное решение будет за Минюстом США, заявила посол Соединённых Штатов в Австралии Кэролайн Кеннеди.

Её слова приводит 9News.

«На самом деле это не дипломатический вопрос, но я думаю, что решение абсолютно возможно... Способ решить вопрос о возвращении Ассанжа в Австралию есть, но любое его решение зависит от Министерства юстиции», — сказала Кеннеди.

В апреле главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять Кара-Мурзу*, Гершковича и Уилана на Ассанжа.

Жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж заявила, что состояние здоровья её супруга постоянно ухудшается.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.