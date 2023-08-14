Посол США Кеннеди заявила, что Ассанж может вернуться на родину в случае признания вины
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Её слова приводит 9News.
«На самом деле это не дипломатический вопрос, но я думаю, что решение абсолютно возможно... Способ решить вопрос о возвращении Ассанжа в Австралию есть, но любое его решение зависит от Министерства юстиции», — сказала Кеннеди.
В апреле главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять Кара-Мурзу*, Гершковича и Уилана на Ассанжа.
Жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж заявила, что состояние здоровья её супруга постоянно ухудшается.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.