Главред RT Симоньян предложила обменять Кара-Мурзу, Гершковича и Уилана на Ассанжа

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять Пола Уилана, Владимира Кара-Мурзу* и журналиста WSJ Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Поменяйте Уилана, Кара-Мурзу и Гершковича на Ассанжа. Меньше, чем за троих, они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой трёх вредных», — написала она в Telegram-канале.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

Пол Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. В июне 2020 года Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца по делу о шпионаже.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в настоящее время находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш. Он обратился в Европейский суд по правам человека для обжалования своей экстрадиции из Великобритании в США, где ему грозит большой тюремный срок.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.