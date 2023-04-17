Иноагента Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про армию

Мосгорсуд приговорил иностранного агента Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Путём частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Владимиру Кара-Мурзе наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила приговор судебная коллегия.

Прокурор ранее попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и распространении фейков об армии России.

Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.