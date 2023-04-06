Прокурор просит приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии

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Прокурор просит приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и распространении фейков об армии России.
Прокурор просит приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

«Сегодня состоялись прения… прокурор запросил 25 лет лишения свободы», — сказала она.

Агентство отмечает, что слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа «секретно».

По данным следствия, Кара-Мурза во время выступления в палате представителей американского штата Аризона по мотивам политической ненависти распространил ложные сообщения об использовании ВС России «для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ».

Кроме того, в отношении оппозиционера возбудили второе уголовное дело — о работе в иностранной НПО, которая признана нежелательной. Третьим стало обвинение по статье о госизмене: Кара-Мурзе вменяют выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США.

Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно. 

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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