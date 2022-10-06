Источник: в отношении политика Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене

В отношении политика Владимира Кара-Мурзы* возбудили дело о государственной измене, сообщил источник RT.

По данным следствия, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России.

За это, по словам источника, он получал около $30 тыс. ежемесячно.

В августе Басманный суд Москвы продлил арест до октября политику Кара-Мурзе, обвиняемому в распространении фейков о российской армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.