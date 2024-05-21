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Пасечник: вчерашний удар по Свердловску в ЛНР ВСУ нанесли с помощью ATACMS

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Удар ВСУ по Свердловску в ЛНР, предположительно, был нанесён с использованием ракет ATACMS, снабжённых кассетной боевой частью.
Пасечник: вчерашний удар по Свердловску в ЛНР ВСУ нанесли с помощью ATACMS
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Враг оказался настолько циничен, что после ракетного удара, во время работы на месте пожарных и медиков, совершил ещё одну атаку — с помощью беспилотников», — сказал глава республики.

В результате пострадали восемь мирных жителей.

Вечером 20 мая Пасечник заявил, что в результате ракетного удара со стороны ВСУ по Свердловску повреждён склад с горюче-смазочными материалами.

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