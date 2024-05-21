Пасечник: вчерашний удар по Свердловску в ЛНР ВСУ нанесли с помощью ATACMS
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Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Враг оказался настолько циничен, что после ракетного удара, во время работы на месте пожарных и медиков, совершил ещё одну атаку — с помощью беспилотников», — сказал глава республики.
В результате пострадали восемь мирных жителей.
Вечером 20 мая Пасечник заявил, что в результате ракетного удара со стороны ВСУ по Свердловску повреждён склад с горюче-смазочными материалами.