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Пасечник: склад с ГСМ повреждён при обстреле Свердловска в ЛНР

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Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате ракетного удара со стороны ВСУ по Свердловску повреждён склад с горюче-смазочными материалами.
Пасечник: склад с ГСМ повреждён при обстреле Свердловска в ЛНР
  • © МЧС ЛНР

«Второй раз за сутки украинские националисты обстреляли территорию Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Свердловску повреждён склад с горюче-смазочными материалами», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

По его словам, на месте работают все аварийные службы.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР, на месте обстрела начался пожар.

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