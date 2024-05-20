Пасечник: склад с ГСМ повреждён при обстреле Свердловска в ЛНР
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«Второй раз за сутки украинские националисты обстреляли территорию Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Свердловску повреждён склад с горюче-смазочными материалами», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.
По его словам, на месте работают все аварийные службы.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР, на месте обстрела начался пожар.