Галант: меры МУС по ордерам на арест чиновников Израиля заслуживают «презрения»

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант назвал «заслуживающим презрения» решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге добиваться ордеров на арест израильских чиновников.

«Параллель, которую он (главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан. — RT) провёл между террористической организацией ХАМАС и государством Израиль, заслуживает презрения», — заявил Галант, передаёт ТАСС.

Он также отметил, что Израиль не признаёт авторитета МУС.

Ранее сообщалось, что прокурор МУС Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

Нетаньяху назвал это решение «новым антисемитизмом».

В США отвергли обвинения МУС против израильского руководства, заявив, что не считают происходящее в секторе Газа геноцидом.