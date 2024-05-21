Галант: меры МУС по ордерам на арест чиновников Израиля заслуживают «презрения»
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«Параллель, которую он (главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан. — RT) провёл между террористической организацией ХАМАС и государством Израиль, заслуживает презрения», — заявил Галант, передаёт ТАСС.
Он также отметил, что Израиль не признаёт авторитета МУС.
Ранее сообщалось, что прокурор МУС Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.
Нетаньяху назвал это решение «новым антисемитизмом».
В США отвергли обвинения МУС против израильского руководства, заявив, что не считают происходящее в секторе Газа геноцидом.