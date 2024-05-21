Почти треть россиян считают себя трудоголиками

Аналитики провели исследование и выяснили, что почти треть опрошенных россиян (31%) называют себя трудоголиками. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Отмечается, что время от времени такие наклонности проявляются у 36% респондентов.

«Причём среди них чаще встречаются женщины (40%), чем мужчины (31%)», — подчёркивается в исследовании сервиса «Работа.ру».

При этом, как выяснили аналитики, 33% участников исследования не считают себя трудоголиками.

«10% респондентов пожаловались, что трудоголизм постоянно мешает их работе. Такой ответ чаще всего выбирали IT-специалисты (11%). 37% сталкиваются с неприятностями из-за чрезмерной потребности в работе иногда. В этом случае в основном страдают работники банковской отрасли (57%) и сферы торговли (53%)», — отмечается в результатах опроса.

53% участников опроса подчеркнули, что им трудоголизм не мешает. Среди них встречаются строители (71%) и сотрудники производства и агропрома (55%).

По словам экспертов, основной способ справиться с трудоголизмом — это планирование отдыха (55%).

37% респондентов устанавливают жёсткие временные рамки для работы, 31% не смотрят рабочую почту после окончания дня, 20% отказываются от большого количества задач, а 12% ограничивают время использования гаджетов.

Всего в исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, какой сезон россияне считают наиболее подходящим для смены работы, а также за какую зарплату сотрудники были бы готовы перейти в новую компанию.