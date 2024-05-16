Россияне рассказали, какой сезон считают наиболее подходящим для смены работы

Аналитики провели исследование и выяснили, какой сезон россияне считают наиболее подходящим для смены работы, а также за какую зарплату сотрудники были бы готовы перейти в новую компанию. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, в период продолжительных майских праздников большинство (72%) трудоустроенных россиян задумывались о перспективах смены работы.

«Почти треть (32%) считают, что самый оптимальный период для карьерных изменений — осень, а 23% — лето», — отмечается в результатах опроса «Зарплаты.ру» и «Консоль.Про».

Уточняется, что в перспективе предстоящих шести месяцев 22% опрошенных будут искать новую работу.

Как рассказали эксперты, главной причиной для этого стала необходимость в повышении заработной платы: недостаточным размер текущей зарплаты считают 71% респондентов.

«На втором месте (37%) оказались небольшие премии или их полное отсутствие. Ещё 30% отметили, что их не устраивают текущие должностные обязанности, а 23% ищут компанию с корпоративными бонусами», — добавили специалисты.

Среди множества факторов, которые могли бы интересовать россиян в новой компании, абсолютное большинство (71%) рассматривают исключительно уровень предлагаемой заработной платы.

«Половина готова отказаться от текущего работодателя за 100—200 тыс. рублей «на руки» ежемесячно, ещё 35% — за 50—100 тыс. рублей», — подчёркивается в исследовании.

Кроме того, опрошенные сотрудники компаний признались, что с приближением лета им все меньше хочется трудиться.

Каждый третий заявил об абсолютном нежелании выполнять свои рабочие обязанности, пятая часть опрошенных отмечают, что с приближением сезона отпусков у них усиливается желание перейти в другую компанию, а 17% с радостью бы начали собственный бизнес.

Всего в опросе приняли участие более 1,9 тыс. респондентов.