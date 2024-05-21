Песков: Зеленский скатывается в истерику из-за ситуации на фронтах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский и представители киевского режима выступают с истеричными заявлениями из-за ситуации на фронтах.

«Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь подчеркнул, что это связано с неблагоприятным положением сил Украины на фронтах, а также с тяжёлой ситуацией, в которой сейчас находятся украинские военные.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы работать с Китаем над тем, чтобы «Пекин повлиял на Москву» на фоне продвижения российских войск в зоне СВО.