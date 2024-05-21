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Песков: спецслужбы России следят за военной программой США в космосе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские спецслужбы следят за военной программой Соединённых Штатов в космосе.
Песков: спецслужбы России следят за военной программой США в космосе
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Представитель Кремля ответил на вопрос об информированности России о военной программе США в космосе. 

«Первое — разумеется, наши специальные службы выполняют работу, второе — мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу», — сказал Песков журналистам. 

Он отметил, что Россия предлагала полностью отказаться от размещения оружия в космосе. При этом Песков посоветовал посмотреть, кто проголосовал против. 

Ранее в МИД заявили, что Москва разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. 

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, Запад сбросил с себя маски, проголосовав против этой инициативы. 

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