Песков: спецслужбы России следят за военной программой США в космосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские спецслужбы следят за военной программой Соединённых Штатов в космосе.

Представитель Кремля ответил на вопрос об информированности России о военной программе США в космосе.

«Первое — разумеется, наши специальные службы выполняют работу, второе — мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Россия предлагала полностью отказаться от размещения оружия в космосе. При этом Песков посоветовал посмотреть, кто проголосовал против.

Ранее в МИД заявили, что Москва разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, Запад сбросил с себя маски, проголосовав против этой инициативы.