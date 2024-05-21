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МИД России разочарован решением СБ ООН по неразмещению оружия в космосе

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Москва разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД России разочарован решением СБ ООН по неразмещению оружия в космосе
  • РИА Новости

Как напомнила дипломат, проект резолюции был внесён на рассмотрение СБ ООН при соавторстве Китая .

Американцы со своими союзниками показали «истинные приоритеты в космической области», нацеленные на размещение оружия в космосе и его превращение в арену военной конфронтации, подчеркнули в МИД.

Инициативу ранее поддержали семь стран. Против документа выступили США, Великобритания, Франция, Япония, Республика Корея, Словения и Мальта, а Швейцария воздержалась от голосования.

Результаты также разочаровали китайскую сторону.

24 апреля Совет Безопасности ООН также не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва и Пекин настаивали на том, что документ должен включать запрет на все виды вооружений.

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