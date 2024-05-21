МИД России разочарован решением СБ ООН по неразмещению оружия в космосе
- РИА Новости
Как напомнила дипломат, проект резолюции был внесён на рассмотрение СБ ООН при соавторстве Китая .
Американцы со своими союзниками показали «истинные приоритеты в космической области», нацеленные на размещение оружия в космосе и его превращение в арену военной конфронтации, подчеркнули в МИД.
Инициативу ранее поддержали семь стран. Против документа выступили США, Великобритания, Франция, Япония, Республика Корея, Словения и Мальта, а Швейцария воздержалась от голосования.
Результаты также разочаровали китайскую сторону.
24 апреля Совет Безопасности ООН также не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва и Пекин настаивали на том, что документ должен включать запрет на все виды вооружений.