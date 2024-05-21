В ГД предложили разрешить россиянам брать удалёнку в период сезонной аллергии

Россиянам предложили дать право переводиться на удалённый формат работы в период сезонной аллергии при наличии соответствующего медицинского заключения. С таким предложением выступили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Согласно документу, который есть в распоряжении RT, предлагается дополнить Трудовой кодекс новым положением о порядке временного перевода работника на дистанционную работу в период сезонной аллергии.

По задумке авторов, инициатива позволит разрешать работнику в заявительном порядке и по согласию руководства переходить на дистанционку в период активного цветения тех или иных аллергенных растений.

«Сезонная аллергия для многих людей — это испытание. Поэтому мы разработали законопроект, который позволяет работнику работать удалённо по решению работодателя в такой аллергенный период. Этот сезон может длиться месяц или полтора, а может и две недели. Все зависит от того, на что у человека аллергия. Для самого человека это большой плюс, так как он не будет активно контактировать с аллергенами», — отметил один из авторов инициативы, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

В пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT, пыльца каких деревьев чаще всего вызывает аллергию, а также в каких регионах России они наиболее распространены.