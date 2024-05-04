Названы регионы России с наибольшим количеством вызывающих аллергию деревьев

В пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT, пыльца каких деревьев чаще всего вызывает аллергию, а также в каких регионах России они наиболее распространены.

«Начать, конечно, стоит с берёзы. Её можно встретить в европейской части страны, в Западной и Восточной Сибири. Площадь берёзовых лесов составляет почти 188 млн га, или 20,9% от общей площади лесов страны. Период активного цветения выпадает на апрель — май в зависимости от региона и погодных условий», — отметили в организации.

По словам экспертов, на втором месте по распространению находится осина.

«Её можно встретить в любом регионе страны, за исключением полярных областей и пустынь юга, а цветёт она в апреле — мае и занимает общую площадь почти в 24,7 млн га. Третье место по площади произрастания среди провокаторов аллергии занимает дуб,который цветёт недолго — с конца мая до начала июня. Наибольшая часть дубрав сосредоточена на Дальнем Востоке, также часто дуб можно встретить в регионах Приволжья и ЮФО», — рассказали специалисты.

Они добавили, что на четвёртом месте находится ива, которая занимает больше 6,4 млн га.

«Некоторые виды начинают цвести в марте, другие же зацветают летом одновременно с появлением листьев. На землях лесного фонда она растёт в основном в Сибири и на Дальнем Востоке», — отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что ольха начинает цвести ещё в марте, но основной период приходится на апрель.

«Некоторые виды цветут летом или ранней осенью. Ольха покрывает 3,5 млн га. Больше всего насаждений встречается в регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов», — подчеркнули в Рослесинфорге.

Отмечается, что в конце июня начинает цвести липа, которая занимает шестое место.

«Больше всего не повезло аллергикам Приволжского федерального округа: основная часть насаждений сосредоточена именно там — больше 2,4 млн га. Всего же по России липа занимает территорию больше 3,2 млн га», — рассказали собеседники RT.

Помимо этого, они напомнили, что тополиный пух переносит пыльцу других растений-аллергенов, период цветения которых выпадает на этот период.

«Тополя занимают всего 938,6 тыс. га и растут в основном в Дальневосточном и в Приволжском федеральных округах. Среди деревьев-аллергенов также можно выделить клён, в частности американский клён, который начинает цвести в апреле. Он в своё время активно использовался для озеленения парков, садов, скверов в городах центральных областей Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока. На сегодняшний день кленовые насаждения самые малочисленные среди деревьев-аллергенов, которые выделяют эксперты Рослесинфорга. Они занимают всего 397,6 тыс. га по стране», — добавили специалисты.

Также они отметили, что интенсивнее всего пыльца выделяется в утренние часы, а к вечеру её концентрация в воздухе снижается.

«В период активного цветения деревьев лучше ограничить поездки за город или в городские парки. Если же это не представляется возможным, то совершать прогулки желательно после дождя или в вечерние часы», — заключили в пресс-службе.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как аллергикам справиться с весенним цветением.