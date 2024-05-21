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В Кремле назвали любопытной реакцию США на решение МУС по Израилю

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Реакция США на решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении властей Израиля очень любопытная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали любопытной реакцию США на решение МУС по Израилю
  • Gettyimages.ru

Он напомнил, что Россия не признаёт юрисдикцию МУС и не является участником соответствующего статута.

«А в целом, действительно, ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУС. Весьма любопытно. С одной стороны, мы не поддерживаем, с другой стороны, мы внимательно наблюдаем и фиксируем особенности позиции», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также израильского министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

Американский президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом и отвергают обвинения Международного уголовного суда.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что международному сообществу надо оказывать давление как на Израиль, так и на США.

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