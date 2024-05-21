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Песков: о присутствии Путина на похоронах Раиси речи не идёт

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На похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, по предварительным данным, не предусмотрено международного участия, российский лидер Владимир Путин присутствовать там не планирует, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков: о присутствии Путина на похоронах Раиси речи не идёт
  • РИА Новости

«Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идёт», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.

Иранское посольство в Москве приспустило флаг в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе.

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