RT в Telegram
Подпишись

Пентагон: реализация программы МБР Sentinel задерживается из-за подрядчиков

Короткая ссылка
Замминистра обороны Соединённых Штатов по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант сообщил, что реализация программы межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel задерживается.

Как передаёт РИА Новости, в ходе слушаний в комитете по вооружённым сервисам палаты представителей конгрессмены обратились к Лапланту с вопросом о том, считает ли он серьёзными задержки с реализацией программы.

«Так и есть», — заявил он.

Лаплант уточнил, что Пентагону нужно было изначально улучшать взаимодействие со своими подрядчиками, которые ответственны за реализацию программы.

Ранее член комитета по вооружённым силам сената Роджер Уикер и руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер заявили, что ядерный арсенал США опасно устарел из-за недостатка финансирования и уступает России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить