Пентагон: реализация программы МБР Sentinel задерживается из-за подрядчиков
Как передаёт РИА Новости, в ходе слушаний в комитете по вооружённым сервисам палаты представителей конгрессмены обратились к Лапланту с вопросом о том, считает ли он серьёзными задержки с реализацией программы.
«Так и есть», — заявил он.
Лаплант уточнил, что Пентагону нужно было изначально улучшать взаимодействие со своими подрядчиками, которые ответственны за реализацию программы.
Ранее член комитета по вооружённым силам сената Роджер Уикер и руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер заявили, что ядерный арсенал США опасно устарел из-за недостатка финансирования и уступает России.