Пентагон: реализация программы МБР Sentinel задерживается из-за подрядчиков

Замминистра обороны Соединённых Штатов по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант сообщил, что реализация программы межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel задерживается.

Как передаёт РИА Новости, в ходе слушаний в комитете по вооружённым сервисам палаты представителей конгрессмены обратились к Лапланту с вопросом о том, считает ли он серьёзными задержки с реализацией программы.

«Так и есть», — заявил он.

Лаплант уточнил, что Пентагону нужно было изначально улучшать взаимодействие со своими подрядчиками, которые ответственны за реализацию программы.

Ранее член комитета по вооружённым силам сената Роджер Уикер и руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер заявили, что ядерный арсенал США опасно устарел из-за недостатка финансирования и уступает России.