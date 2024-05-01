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Глава Минобороны России поручил сократить сроки ремонта военной техники

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе в штабе Объединённой группировки войск поручил сократить сроки ремонта военной техники.
Глава Минобороны России поручил сократить сроки ремонта военной техники
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

«Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения», — заявили в Минобороны России.

Кроме того, глава ведомства указал на необходимость увеличить объёмы поставок вооружения и техники, в первую очередь — средств поражения для поддержания темпов наступления в зоне СВО.

Ранее Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех», передал Минобороны России первую в 2024 году партию истребителей Су-35С.

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