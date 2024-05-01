Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта урана из России

Сенат Соединённых Штатов одобрил законопроект о запрете импорта российского урана.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты конгресса.

Как сказано в материале, сенаторы Джон Баррассо, Джо Манчин, Джим Риш поддержали единогласное принятие инициативы H.R. 1042 — законопроекта, запрещающего импорт урана из России в США.

После принятия документа сенатом он направится на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащённого урана из России.