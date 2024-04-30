Bloomberg: Белый дом изучает возможность запретить импорт урана из России

Белый дом рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащённого урана из России.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, над этим вопросом в данный момент работают представители Совета нацбезопасности Белого дома, Минэнерго и других профильных ведомств.

Внимание администрации США к этой теме вызвано тем, что работа Конгресса над инициативой «застопорилась», пишет агентство.

В марте агентство Bloomberg писало, что Соединённые Штаты возобновили работу по добыче урана из-за увеличения стоимости ядерного топлива в прошлом году.