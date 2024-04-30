Bloomberg: Белый дом изучает возможность запретить импорт урана из России
Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.
Как сказано в материале, над этим вопросом в данный момент работают представители Совета нацбезопасности Белого дома, Минэнерго и других профильных ведомств.
Внимание администрации США к этой теме вызвано тем, что работа Конгресса над инициативой «застопорилась», пишет агентство.
В марте агентство Bloomberg писало, что Соединённые Штаты возобновили работу по добыче урана из-за увеличения стоимости ядерного топлива в прошлом году.