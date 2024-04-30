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Bloomberg: Белый дом изучает возможность запретить импорт урана из России

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Белый дом рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащённого урана из России.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, над этим вопросом в данный момент работают представители Совета нацбезопасности Белого дома, Минэнерго и других профильных ведомств.

Внимание администрации США к этой теме вызвано тем, что работа Конгресса над инициативой «застопорилась», пишет агентство.

В марте агентство Bloomberg писало, что Соединённые Штаты возобновили работу по добыче урана из-за увеличения стоимости ядерного топлива в прошлом году.

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