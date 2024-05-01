По меньшей мере восемь школ эвакуировано в столице Индии после угрозы взрыва

По меньшей мере восемь школ эвакуировали в столице Индии и пригороде Нью-Дели после получения по электронной почте сообщения об угрозе взрыва.

Об этом информирует телеканал NDTV.

Как сказано в материале, первыми заявление об угрозе получили несколько школ в Нью-Дели, в том числе школа Матери Марии, где 1 мая должен был проводиться экзамен.

Затем сообщения о взрывных устройствах получили ещё ряд школ, в том числе расположенных в Нойде.

Детей отправили домой.

Ранее источник RT сообщил, что в Москве поступает много сообщений об угрозах взрывов, это касается не только торговых центров.