По меньшей мере восемь школ эвакуировано в столице Индии после угрозы взрыва
Об этом информирует телеканал NDTV.
Как сказано в материале, первыми заявление об угрозе получили несколько школ в Нью-Дели, в том числе школа Матери Марии, где 1 мая должен был проводиться экзамен.
Затем сообщения о взрывных устройствах получили ещё ряд школ, в том числе расположенных в Нойде.
Детей отправили домой.
Ранее источник RT сообщил, что в Москве поступает много сообщений об угрозах взрывов, это касается не только торговых центров.