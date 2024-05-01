Россиянам рассказали, как себя вести при встрече с диким животным в лесу

В пресс-службе Рослесинфорга в беседе с RT предупредили россиян, которые в майские праздники планируют провести время на природе, что в этот период в лесу можно столкнуться с дикими животными.

Специалисты напомнили, что к маю медведи уже успевают набраться сил, поэтому становятся более активными, но продолжают оставаться голодными и блуждают в поисках пищи.

Эксперты добавили, что медведей можно встретить на Кавказе, Крайнем Севере и в северо-западной части страны, а также в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

«В центральной полосе медведи тоже водятся, но их гораздо меньше из-за густонаселённости макрорегиона. Так, в Подмосковье и соседних областях — например во Владимирской, в Ярославской, Калужской — фиксируется их присутствие», — рассказали в Рослесинфорге.

Там добавили, что не стоит оставлять мусор в лесу.

«Голодные мишки не побрезгуют отходами, а после выхода из спячки могут специально тянуться к свалкам и помойкам», — предупредили эксперты.

Также они посоветовали не оставлять еду у палатки.

«Последствия те же: аппетитные запахи еды могут привлечь медведя издалека. То же касается и мест рыбалки: внутренности рыбы лучше утопить в реке, чтобы уничтожить их запах», — добавили специалисты.

Если вы едете на автомобиле, а навстречу вам вышел медведь, ни в коем случае не высовывайтесь и не пытайтесь покормить его, подчеркнули в Рослесинфорге.

«Постарайтесь без резких движений сразу удалиться от медведя, машина не является для него препятствием. Если медведь подошёл не близко, можно намеренно увеличить свой размер: встать на камень, раскинуть руки, поднять над собой рюкзак. Велика вероятность, что медведь испугается и сменит курс, — помните, что косолапые имеют плохое зрение», — рассказали в пресс-службе.

Если медведь пришёл к вам на дачный участок, лучше запереться в доме и сразу позвонить в местные органы власти или МЧС, посоветовали специалисты.

Кроме того, в целях защиты от клещей и змей они порекомендовали не устраивать пикники в траве, выбирать открытое солнечное место с сухой почвой.

Также в лесу можно встретить лося. Он не опасен, но если почувствует агрессию с вашей стороны, то может стать непредсказуемым, предупредили эксперты.

«Обходите стороной лосиху с детёнышем, здесь агрессии точно не избежать. Убежать от лося у вас явно не получится, животное очень быстрое. Лось, как и медведь, плохо видит, поэтому от него можно спрятаться за дерево. Также животное отпугнут громкие звуки, непривычный шум и крики», — добавили они.

Не только в лесу, но и в дачных посёлках, а также в окрестностях городов можно встретить лису. Отмечается, что вышедшее к людям животное может быть переносчиком бешенства.

«Не нужно подходить, пытаться покормить, погладить, пофотографировать. Бешеная лиса может проявить чрезвычайную агрессию. Что делать, если лиса укусила? Не тяните и срочно обращайтесь к врачу. Вовремя поставленная вакцина блокирует распространение инфекции бешенства. Прививка эффективна в 99% случаев, если была поставлена до 14 дней с момента укуса. Напомним, что всего нужно поставить около шести уколов», — добавили в пресс-службе.

Другая неожиданная опасность — это ежи.

«Если же ёж сам начал нападать — это первый признак бешенства. Опасны ежи именно тем, что переносят множество инфекций и болезней. Кроме бешенства, это жёлтая лихорадка, сальмонеллёз, лептоспироз, стригущий лишай. И заразиться можно не только от укуса, но даже от иголок», — предостерегли эксперты.

В целом россиянам посоветовали не трогать животных, особенно не брать в руки детёнышей.

«То же касается и птиц: не подбирайте выпавших из гнезда птенцов — родители находятся где-то рядом и скоро сами помогут детёнышу. Исключение составляют совсем лысые и немощные птенцы. Спасать оперившихся слётков чаще всего не нужно. Также не лезьте в дупла и гнёзда, уважайте чужие жилища. Не нужно подкармливать диких зверей, они быстро привыкают к такой пище и перестают бояться людей, выходят к ним и просят пропитания. Для зверя и человека такое поведение может оказаться губительным», — заключили в организации.

Ранее сообщалось, что учёные нашли инновационный способ лечения тяжёлых глазных заболеваний у животных.