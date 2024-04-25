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Учёные нашли инновационный способ лечения тяжёлых глазных заболеваний у животных

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Анастасия Румянцева
Как стало известно RT, в Российском биотехнологическом университете разработана и внедрена в ветеринарную практику не имеющая аналогов в мире технология лечения кератопатий у животных — группы заболеваний, связанных с поражением роговицы. Так, благодаря портативному прибору «Кросскор» тысячи домашних питомцев и сельскохозяйственных животных получили возможность восстановить зрение.
Учёные нашли инновационный способ лечения тяжёлых глазных заболеваний у животных
  • Gettyimages.ru
  • © Ron Levine

В основе технологии лечения такого рода патологий —кросслинкинг роговичного коллагена — процедура, направленная на укрепление роговицы, что препятствует её дальнейшему истончению и деформации, объяснили специалисты.

«В рамках нашей работы с кандидатом ветеринарных наук, доцентом нашей кафедры Анастасией Чечневой мы смогли уменьшить габариты медицинского аппарата в десятки раз: от хирургического стола до размера шариковой ручки», ─ рассказала руководитель проекта, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующая кафедрой болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных РОСБИОТЕХа Лариса Сотникова.

Также она пояснила, что основные преимущества разработанной технологии лечения заключаются в снижении риска возникновения стойких рубцовых помутнений и патологий, сокращении периода восстановления, а также в отсутствии необходимости седации животных для проведения хирургического лечения.

«Меньший срок заживляемости, отсутствие рубцов снижают страдания питомцев, сокращаются расходы на их содержание и уход во время болезни. Также важно, что животные, которые несут службу в защитно-караульных, охотничьих, спортивных, пастушьих направлениях сохраняют высокое зрение, период их лечения и реабилитации сокращается», ─ заключила собеседница RT.

Помимо этого, разработанные технологии и методы лечения, были взяты на вооружение и хирургами-офтальмологами, проводящими операции у людей с такого рода патологиями, рассказали эксперты.

Ранее сообщалось, что учёные нашли способ удешевить внедрение 3D-печати для экономики и промышленности. 

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